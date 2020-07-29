استئناف اجتماعات سد النهضة.. الاثنين المقبل

أعلن وزير الري السوداني البروفسير ياسر عباس، أن الاتحاد الافريقي سيعقد اجتماعا ثلاثيا حول مشروع سد النيل الاثيوبي يوم الاثنين 3 أغسطس بين مصر والسودان وإثيوبيا.





وقال عباس للصحفيين أمس الثلاثاء دون الخوض في تفاصيل إن المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان التي تعقد برئاسة جنوب إفريقيا ستغطي "القضايا العالقة".





من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، إنه من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين. وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية سامح شكري تواصل على مدار الأيام الأخيرة مع العديد من الوزراء في دول العالم، وأيضا مع عدد من قيادات الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، وذلك ضمن التواصل المستمر مع دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.





وأكد حافظ التزام مصر بمواصلة المفاوضات حول سد النهضة من أجل التوصل لاتفاق عادل يضمن حقوق كافة الأطراف في مياه النيل.