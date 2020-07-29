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برلمان

نائب : برنامج "فرص" يفتح سوق عمل جديدة للأسر الفقيرة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:05 ص
النائب طارق متولي،
النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة
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فريدة محمد
أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي التي تجلت في إطلاق برنامج "فرص" لمساعدة الأشخاص الذين لديهم ظروف مؤقتة تمنعهم عن العمل. 

وأوضح متولى فى بيان صحفى له أن البرنامج يعتمد على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج, وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الشباب والسيدات وانتقال اكبر عدد منهم الى الاستقلالية وعدم الاعتماد على الدعم.

وأشار إلى أهمية البرنامج في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم من خلال دورات متخصصة في مجالات متعددة، والعمل على زيادة حجم كفاءة الشباب وبناء الثقة عبر مهارات تطبيقية تساعد الشباب على الابتكار وبناء المستقبل وتهيئته للدخول في سوق العمل وقيادة ريادة الأعمال.

وأكد أهمية تنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار في العمل المشترك لتنمية المواطن والمجتمع من خلال توفير فرص تدريبية مناسبة لسوق العمل، للوصول الى مجتمع مصري مُتضامن ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
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