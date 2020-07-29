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أخبار البلد

انتخابات الشيوخ.. القومي للمرأة ينظم لقاءً تدريبيا بعنوان صوتك لمصر بكرة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:40 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
نظم المجلس القومي للمرأة لقاءا تدريبيًا بعنوان " صوتك لمصر بكرة ...إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ "، وذلك فى إطار استعدادات المجلس لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة، استهدف جميع مقررات فروع المجلس والمقررات المناوبات بالمحافظات، بحضور إيزيس حافظ مدير عام الإدارة العامة للتدريب والتوعية، وجمال عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة لشئون المحافظات بالمجلس ، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، وسعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت أيزيس محمود أن هذا اللقاء يعد بداية تنفيذ خطة المجلس لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية، والتعريف بدور ومهام وقانون واختصاصات مجلس الشيوخ ،و دور فروع المجلس  فى التوعية  بالاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا خلال إنتخابات مجلس الشيوخ ، مؤكدة أن هذا التدريب سوف يتم تكراره داخل كل محافظة مع عضوات و أعضاء فروع المجلس ورائدات المجلس والشباب المتطوعين فى أنشطة التوعية المصاحبة لإنتخابات مجلس الشيوخ.

ولفتت إلى أن المجلس يتعاون حاليًا مع الهيئة الوطنية للانتخابات فى تنفيذ خطته التى تتضمن العديد من الأنشطة على مستوى المرشحات والناخبات ومتابعة الانتخابات. 

فيما أكد الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة على أهمية التعديلات الدستورية والتى أضافت الكثير إلى مكتسبات المرأة وخاصة فى عدد مقاعد مجلس الشيوخ المخصصة للمرأة و التى لا تقل عن  ١٠ % وقد تزيد فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بتمكين المرأة فى جميع المجالات ، كما قدم شرح تفصيلي لمواد الدستور ٢٤٨ ، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢ والخاصة باختصاصات ودور وتشكيل والشروط الواجب توافرها في من يتقدم بالترشح لمجلس الشيوخ ، بالإضافة إلى تعريف قانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ مهامه واختصاصاته وشرح النظام الإنتخابي وتقسيم الدوائر.

وأكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أهمية وجود مجلس الشيوخ كغرفة برلمانية ثانية لتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، كما تناول تحليل رقمي للمرشحات فى المقاعد الفردية والأحزاب ودلالتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية بإنتخابات مجلس الشيوخ ، مؤكدا على الدور الهام فى توعية مقررات الفروع فى جميع المحافظات بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة خلال المشاركة السياسية فى إنتخابات مجلس الشيوخ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ .
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