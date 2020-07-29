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فن

في الطفولة.. صور لم تشهدها من قبل لـ انجلينا جولي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:33 م
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
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شروق ابراهيم
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورًا نادرة للنجمة العالمية انجلينا جولي في مرحلة الطفولة والمراهقة لم تنشر من قبل.

وظهرت أنجلينا جولي في الصور مع صديقاتها في المدرسة، حيث لم تتغير ملامحها كثيرًا وتحتفظ بنفس جمالها وجاذبيها. 

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وقال مصدر مقرب من النجمة العالمية لـ ديلي ميل إن انجلينا كانت مربية في مرحلة المراهقة وتتناول الحشيش والكحوليات وبعض المخدرات.

وأضاف أن رغم تصرفاتها الطائشة إلا أن انجلينا جولي كانت كريمة وخيرية ودائما تعطي الأموال للمحتاجين.

وقالت أنجلينا جولي في حوار لمجلة فوج العالمية: "الطلاق من أجل مصلحة أبنائي هو القرار الصحيح، كما استفاد البعض من صمتي ليطلقوا شائعاتهم وأحكامهم".

وقال مصدر لموقع ET الأجنبي إن العلاقة بين النجم العالمي براد بيت وطليقته النجمة العالمية أنجلينا جولي تتحسن عما كانت عليه في الماضي، بعد الاتفاق على الاشتراك في حضانة أطفالهما.
في الطفولة.. صور لم تشهدها من قبل لـ انجلينا جولي
في الطفولة.. صور لم تشهدها من قبل لـ انجلينا جولي
في الطفولة.. صور لم تشهدها من قبل لـ انجلينا جولي
في الطفولة.. صور لم تشهدها من قبل لـ انجلينا جولي
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