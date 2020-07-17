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فن

ظهور جديد لأنجلينا جولي وابنتها بالكمامة في شوارع كاليفورنيا .. صور

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:02 ص
انجلينا جولي
انجلينا جولي
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شروق ابراهيم
شوهدت النجمة العالمية انجلينا جولي برفقة ابنتها فيفان التي تبلغ من العمر 12 عاما وهما تتجولان في شوارع ولاية كاليفورنيا الامريكية. 

والتقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لانجلينا جولي مرتدية ماسك طبي هي وابنتها وايضا قفازات طبية من اجل الحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد. 

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وقالت أنجلينا جولي في حوار لمجلة فوج العالمية: "الطلاق من أجل مصلحة أبنائي هو القرار الصحيح، كما استفاد البعض من صمتي ليطلقوا شائعاتهم وأحكامهم".

وقال مصدر لموقع ET الأجنبي إن العلاقة بين النجم العالمي براد بيت وطليقته النجمة العالمية أنجلينا جولي تتحسن عما كانت عليه في الماضي، بعد الاتفاق على الاشتراك في حضانة أطفالهما. 

ظهور جديد لأنجلينا جولي وابنتها بالكمامة في شوارع كاليفورنيا .. صور
ظهور جديد لأنجلينا جولي وابنتها بالكمامة في شوارع كاليفورنيا .. صور
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