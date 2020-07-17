ظهور جديد لأنجلينا جولي وابنتها بالكمامة في شوارع كاليفورنيا .. صور

شوهدت النجمة العالمية انجلينا جولي برفقة ابنتها فيفان التي تبلغ من العمر 12 عاما وهما تتجولان في شوارع ولاية كاليفورنيا الامريكية.





والتقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لانجلينا جولي مرتدية ماسك طبي هي وابنتها وايضا قفازات طبية من اجل الحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد.





اقرأ ايضا قبل طرحه .. تسريب أغنية حبة اهتمام من ألبوم إليسا الجديد

وقالت أنجلينا جولي في حوار لمجلة فوج العالمية: "الطلاق من أجل مصلحة أبنائي هو القرار الصحيح، كما استفاد البعض من صمتي ليطلقوا شائعاتهم وأحكامهم".





وقال مصدر لموقع ET الأجنبي إن العلاقة بين النجم العالمي براد بيت وطليقته النجمة العالمية أنجلينا جولي تتحسن عما كانت عليه في الماضي، بعد الاتفاق على الاشتراك في حضانة أطفالهما.



