جثة وعشيق وعلاقة محرمة.. المرأة اللعوب تنهي حياة زوجها وتلقى جسده فى ترعة بالشرقية.. القصة كاملة

لم يكتفيا بالعلاقة المحرمة بينهما ولكن وصل بهما طريق الشيطان إلى آخره وقررا أن يتخلصا من الزوج المسكين ليخلو لهما الجو ويمارسان العلاقة المحرمة بكل راحة وعدم خوف ولكن عدالة السماء ويقظة رجال الشرطة بمديرية أمن الشرقية أوقعتهما في شرور أفعالهما.

جثة طافية بمياه ترعة صان الحجر لخفير بمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية دون أي خيوط أو وقوع مشاكل بين الخفير وأحد أهالي قريتة مما جعل الأمر أشبه بالمستحيل لكشف غموض العثور علي جثتة والتي تبين بالمعاينة الظاهرية وجود أثار عنف حول رقبته مما جعل الأمر أكثر إثارة.





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ثلاثة أيام لم يتذوق فيها رجال مباحث مركز فاقوس الراحة أو النوم من أجل كشف غموض العثور علي جثة الخفير وبتكثيف التحريات السرية وبجمع المعلومات بدأت أوائل الخيوط تتضح أمام رجال المباحث حيث تبين وجود علاقة محرمة بين زوجة المجني عليه وأحد أصدقاء الزوج "المجني عليه".

في بداية المواجهة أنكرت الزوجة وجود علاقة محرمة وعدم صحة تلك المعلومات ولكن يقظة رجال الشرطة وصحة التحريات وبمواجهة الزوجة بالعشيق انهارت بالبكاء واعترفت بوجود علاقة غرامية بينها وبين أحد أبناء القرية وتربطة علاقة صداقة بالزوج.

وأضاف المتهمان أنهما قررا التخلص من الزوج لكي يخلو لهما الجو وعكفا علي التخلص من زوجها وقررت الزوجة وعشيقها أن يقوم العشيق بإستدراج المجني عليه بحجة أن يقوم بتعليمه السباحة بمياه ترعة بصان الحجر وبالفعل قام بالانقضاض عليه وقتله وتخلص من الجثة بمياه الترعة.

تم التحفظ علي الزوجة وعشيقها وجار عرضهما علي نيابة مركز الحسينية وجار تحرير محضر بالواقعة.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "مصباح. إ"، 37 سنة، خفير نظامى من قوة مركز شرطة فاقوس، مُقيم بقرية "النمروط" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، غارقًا فى مياه ترعة بدائرة مركز شرطة صان الحجر، وتم انتشال الجثمان، وتبين وجود إصابات ظاهرية فى الجثمان، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، وتبين وجود علاقة محرمة بين "سمر. ص"، 31 سنة، ربة منزل، زوجة الخفير، و"محمود. ي"، 40 سنة، مقيم بذات القرية، وعلى صلة صداقة بالمجنى عليه.

واتفق المتهمان على التخلص من الزوج لكى يخلو لهما الجو، فقام العشيق باستدراج المجني علي بحجة تعليمه السباحة وقام بخنقه، وتخلص من جثته بمياه ترعة ناحية رمسيس بصان الحجر.

تم ضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة.