تقطع مسافات كبيرة ببنزين أقل.. أفضل سيارة ديزل في السعودية





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز سيارات الديزل في السعودية.





تعد مازدا Cx5201، هي سيارة دفع رباعي مدمجة وحصلت على درجة موثوقية 8.1 من أصل 10 وتحتوي على مقاعد جانبية خلفية على مجموعتين كاملتين من موصلات LATCH لتثبيت مقاعد الأطفال.





تحتوي السيارة بكابينة راقية ذات تصميم متطور ومعززة بعناصر مثل عجلة القيادة مغطاة بالجلد وتكون مقاعد أمامية وخلفية مدفأة وجيدة التهوية ومغطاة بمفروشات جلدية كما تكون مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا.





تأتي مازدا cx5 بنظام المعلومات والترفيه مع شاشة تعمل باللمس قياسها 7 إنش وراديو الأقمار الصناعية عالية الدقة وسماعات وبلوتوث.





تحتوي السيارة على كاميرا رؤية خلفية ونظام كبح تلقائي وأجهزة استشعار ونظام تكييف مميز وأجهزة استشعار أمامية وخلفية.



