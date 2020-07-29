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تعليم

التعليم العالي: زيادة أعداد المقبولين بكليات القطاع الطبي تماثل العام الماضي مقارنة بالذي يسبقه

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:34 م
تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة 2020
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نهلة الشربينى

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة الزيادة في أعداد الطلاب المقبولين بكليات القطاع الطبي منها الصيدلة والطب وطب الأسنان بتنسيق 2020، هي نفس الزيادة التي شهدها تنسيق العام الماضي عن العام الذي يسبقه.


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وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن تحديد اعداد الطلاب المقبولين بالكليات لا تتوقف فقط على نسبة الاحتياج إنما تقوم على معايير عالمية فمصر حاصلة على اعتماد الاتحاد العالمي للتعليم الطبي والذي يقر ان كليات الطب في مصر معتمدة ، حيث يتم مراعاة توافر اعضاء هيئة التدريس والمعامل والمستشفيات ، وكلها محددات تحدد الاعداد بالأضافة إلى الأحتياج.

 

وأوضح أن الوزارة مازلت تعمل وفق دراسات تحدد لها أعداد المقبولين بكليات القطاع الطبي هذا العام موضحا أن هذه الدراسات تتعامل مع المعايير العالمية لإعداد الفرق الطبية مقارنة بإجمالي عدد السكان.

 

وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن هناك لدينا زيادة سنوية لعدد السكان بالأضافة إلى عدد الطلاب الذين يلتحقون سنويا بكليات الطب ، لذا لابد من تناسب اعداد خريجين كليات الطب مع الزيادة السنوية للسكان وفق المعدلات العالمية في نسبة عدد الاطباء، وذلك بجميع الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها .

 

وأشار إلى أنه يتم إجراء المقارنة بنسبة كل 10 آلاف مواطن او 100 ألف مواطن مشيرا إلى ان ذلك وفق دراسة أجريت وتم الانتهاء منها منذ عام 2018 موضحا أن الدراسة اثبتت أن هناك نقص في اعداد الاطباء وبالتالي منطقي هناك زيادة في أعداد الأطباء وفي نسب الزيادة السنوية .

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