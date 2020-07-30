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بين الناس

مواطن بمدينة نصر يستغيث من ارتفاع قيمة فاتورة المياه بشكل كبير

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد عبد السلام من سكان عمائر مدينة نصر عمارة 11 أ بالقاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة فاتورة المياه بشكل كبير.

ويقول فى رسالته : نحن اتحاد ملاك عمارة 11 أ نعانى من ارتفاع فواتير المياه مقارنة بالعمارات الأخرى كنا ندفع 2500 تقديرية وعدادات معطلة وتم رفع الفواتير لتصل إلي 4703 في الشهر والعداد معطل من شهر مارس 2020 ودفعنا أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو الإجمالى 18812 جنيها.

وقمنا بإصلاح العداد ولم تؤخذ القراءة مباشرة، حيث قالوا لنا لازم يمر 3 أشهر وعندما أخذت قراءة العداد عن هذه الأشهر تمت تقديرية بمبلغ 11500 جنيه ونحن دفعنا أكثر من هذا المبلغ عن هذه الأشهر وطلبنا فحص العداد فجاءت شركة المياه وفكت العداد للتأكد من سلامته في ورش الأميرية.

وتابع قائلا: نرجو من المسئولين عن شركة المياه مساعدتنا في حل هذه المشكلة.

التواصل مع القارئ :  01090801404

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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