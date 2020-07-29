تموين الوادي الجديد: تحرير 7 محاضر في حملة على الأسواق قبيل العيد

أعلن المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ الوادي الجديد ، عن تنفيذ حملة مكبرة علي الأسواق بمركزى الداخلة والخارجة وقراهم، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر لمخابز أنتجت خبزا ناقص وزنه عن الوزن القانوني وعدم مطابقته للمواصفات الرسمية. الأسواق





وأضاف "صلاح"، أن المديرية مستمرة في الحملات الرقابية على جميع الأسواق قبيل عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، كما جرى وضع خطة زمنية لتنظيم عمل المخابز خلال فترة العيد لضمان توافر الخبز للمواطنين.





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وأشار إلى توفير كميات كافية من الدقيق بمطحن الخارجة والمستودعات الرئيسية بجميع المراكز، وجرى تدبير أرصدة من المواد البترولية بالمستودع الرئيسي بمدينة الخارجة وضخ كميات كافية بمحطات الوقود بكافة المراكز لضمان توافر الوقود وعدم تزاحم المواطنين عليه.





وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات الإدارات التموينية الخمسة.





ولفت إلى توافر جميع السلع بالمجمعات والأسواق، وطرح كميات كبيرة من اللحوم الضأن السوداني بسعر 95 جنيها للكيلو الواحد والبلدي 100 جنيه، وذلك بأفرع المصرية ماركت بالإضافة إلى اللحوم العجالى السوداني والبرازيلي والأسماك والدواجن.