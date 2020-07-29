امريكا تفرض عقوبات على ابن بشار الأسد.. تفاصيل

وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعروف بـ"أوفاك" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أفرادا و9 كيانات على لوائح العقوبات الامريكية بموجب قانون قيصر الذي صدر في منتصف يونيو الماضي، من ضمنهم إبن الرئيس السوري بشار الأسد.





وجاءت العقوبات بسبب تربح الافراد من خلال بناء عقارات فخمة، ضمن ثاني إجراء إدراج على لوائح العقوبات تتخذه الوزارة بموجب القانون.





وسبق لـ"أوفاك" أن أدرج 9 أهداف بموجب قيصر، اشتملت على أفراد وكيانات تقدم الدعم النشط لجهود إعادة البناء التي يقوم بها النظام في سوريا، ومن معه من رجال أعمال مؤيدين له.









وجاء في بيان وزارة الخزانة أن مستثمرين معروفين في سوريا يدعمون مخططات النظام في البلاد، متواطئين مع الأسد في تدمير الاقتصاد السوري، ويبددون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لشن هجمات على المدنيين.



