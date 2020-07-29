اليوم الموعود.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف تشارلز وديانا

29 عاما مرت على حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم للأميرة الراحلة ديانا والأمير تشارلز في كاتدرائية سانت بول، حيث تزوجا في 29 يوليو عام 1981، ورغم مرور كل هذه السنوات إلا أنه ما زال هناك تفاصيل وصورا نادرة لم تنشر من قبل عن هذا اليوم.



الفستان الأسطوري التي ارتدته الاميرة ديانا بلغ طوله 25 قدما، وفي هذه الصور النادرة تم تصويرها بالطول الحقيقي للفستان قبل دخولها الكاتدرائية، وتم تصويرها من زاوية أخرى وهي تلتفت ناحية اليسار.



ووفقا للتقاليد الملكية، سار الزوجان في ذلك اليوم بالسيارة في مسيرة طويلة بقصر باكنجهام قبل بدء الحفل.



وبعد صعودهما الشرفة الملكية لتحية الجمهور، قبلها تشارلز وتظهر الصور خجلها وحبها له في يوم زفافهما.



وعلى الرغم من كثرة الأقاويل بعد وفاة ديانا بوجود خلاف مستمر بين الملكة إليزابيث والأميرة ديانا، أو أن الملكة لم تحبها، إلا هذه الصورة النادرة تؤكد على أن علاقتما كانت جيدة في البداية حيث ابتسمتا لبعض بقوة.



وأظهرت الصور الكثير من التفاصيل لهذا اليوم، فضلا عن وجود صورة مكبرة للزوجين وهما يستقبلان الجماهير خارج كاتدرائية القديس بولس بعد الحفل.

