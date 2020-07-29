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منوعات

اليوم الموعود.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف تشارلز وديانا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:43 م
الأميرة ديانا وتشارلز
الأميرة ديانا وتشارلز والملكة إليزابيث
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أماني إبراهيم
29 عاما مرت على حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم للأميرة الراحلة ديانا والأمير تشارلز في كاتدرائية سانت بول، حيث تزوجا في 29 يوليو عام 1981، ورغم مرور كل هذه السنوات إلا أنه ما زال هناك تفاصيل وصورا نادرة لم تنشر من قبل عن هذا اليوم.

اليوم الموعود.. تفاصيل
الفستان الأسطوري التي ارتدته الاميرة ديانا بلغ طوله 25 قدما، وفي هذه الصور النادرة تم تصويرها بالطول الحقيقي للفستان قبل دخولها الكاتدرائية، وتم تصويرها من زاوية أخرى وهي تلتفت ناحية اليسار.

اليوم الموعود.. تفاصيل
ووفقا للتقاليد الملكية، سار الزوجان في ذلك اليوم بالسيارة في مسيرة طويلة بقصر باكنجهام قبل بدء الحفل.

اليوم الموعود.. تفاصيل
وبعد صعودهما الشرفة الملكية لتحية الجمهور، قبلها تشارلز وتظهر الصور خجلها وحبها له في يوم زفافهما.

اليوم الموعود.. تفاصيل
وعلى الرغم من كثرة الأقاويل بعد وفاة ديانا بوجود خلاف مستمر بين الملكة إليزابيث والأميرة ديانا، أو أن الملكة لم تحبها، إلا هذه الصورة النادرة تؤكد على أن علاقتما كانت جيدة في البداية حيث ابتسمتا لبعض بقوة.

اليوم الموعود.. تفاصيل
وأظهرت الصور الكثير من التفاصيل لهذا اليوم، فضلا عن وجود صورة مكبرة للزوجين وهما يستقبلان الجماهير خارج كاتدرائية القديس بولس بعد الحفل.

اليوم الموعود.. تفاصيل

وكانا قد أعلنا يوم الزفاف عطلة رسمية في بريطانيا، واستقبلهم الآلاف من المهنئين خارج كاتدرائية سانت بول وقصر باكنجهام بعد الحفل، وتواجد أكثر من 80 مذيع من 50 دولة لتغطية أحداث اليوم.
اليوم الموعود.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف تشارلز وديانا
اليوم الموعود.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف تشارلز وديانا
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