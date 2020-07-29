ضربة جوية أمريكية على موقع لحركة الشباب الصومالية

نفذت القوات الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، ضربة جوية على موقع لحركة الشباب الصومالية، جنوب شرقي الصومال.





وأشارت التقديرات الأولية للحادث، وفق ما نقلته وسائل إعلان إلى مقتل أحد عناصر حركة الشباب وإصابة آخر.





وكانت الشرطة الصومالية قد أعلنت سقوط قتيلين في هجوم لحركة الشباب الإرهابية في الصومال بالقرب من قاعدة تركية.





وقالت الشرطة إن انفجارا ناجما عن هجوم انتحاري خارج قاعدة تركية تدريبية في العاصمة الصومالية مقديشو أسفر عن مقتل اثنين على الأقل.





وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية إن أفراد الأمن أطلقوا النار على الانتحاري الذي كان يحاول دخول القاعدة التركية.



