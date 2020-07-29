ميتسوبيشي توقف بيع سياراتها في أوروبا





وأكد المتحدث باسم الشركة أن الخطة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور، وفي ديسمبر الماضي قالت ميتسوبيشي إن أوتلاندر، وهو الطراز الرائد في السوق الأوروبي، سيتم استبدالها بجيل جديد في النصف الثاني من هذا العام.





وقالت ميتسوبيشي في البيان الذي أعلنت فيه عن خطتها إن أوتلاندر الجديدة ستصل إلى الأسواق العالمية بعد أبريل 2021 في حين ستكشف عن نسخة هجينة بالقابس منها بعد ذلك بعام.





ويشير ذلك إلى تأجيل استبدالها بجيل جديد مما يعني أن الجيل الحالي سيستمر لمدة عام آخر في حين تخطط الشركة للبقاء لتقديم خدمات ما بعد البيع في أوروبا .





كما أن الشركة تكبدت خسائر مالية للعام الثاني على التوالي، وتضررت هذا العام من انخفاض المبيعات بسبب انتشار فيروس كورونا، في حين تتوقع الشركة خسارة تشغيلية قدرها 140 مليار ين ياباني (5 مليارات ريال) للسنة المالية التي ستنتهي في مارس 2021.



قررت ميتسوبيشي عملاق السيارات اليابانية إيقاف مبيعات سياراتها الجديدة في أوروبا بعد انتهاء دورة حياة طرازاتها الحالية لتركز على المبيعات في جنوب شرق آسيا كجزء من خطتها التي أعلنت عنها مؤخرا لتقليل خسائرها.