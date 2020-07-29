AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ميتسوبيشي توقف بيع سياراتها في أوروبا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
قررت ميتسوبيشي عملاق السيارات اليابانية إيقاف مبيعات سياراتها الجديدة في أوروبا بعد انتهاء دورة حياة طرازاتها الحالية لتركز على المبيعات في جنوب شرق آسيا كجزء من خطتها التي أعلنت عنها مؤخرا لتقليل خسائرها. 


وأكد المتحدث باسم الشركة أن الخطة الجديدة  ستدخل حيز التنفيذ على الفور، وفي ديسمبر الماضي قالت ميتسوبيشي إن أوتلاندر، وهو الطراز الرائد في السوق الأوروبي، سيتم استبدالها بجيل جديد في النصف الثاني من هذا العام. 


وقالت ميتسوبيشي في البيان الذي أعلنت فيه عن خطتها إن أوتلاندر الجديدة ستصل إلى الأسواق العالمية بعد أبريل 2021 في حين ستكشف عن نسخة هجينة بالقابس منها بعد ذلك بعام. 


ويشير ذلك إلى تأجيل استبدالها بجيل جديد مما يعني أن الجيل الحالي سيستمر لمدة عام آخر في حين تخطط الشركة للبقاء لتقديم خدمات ما بعد البيع في أوروبا .


كما أن الشركة تكبدت خسائر مالية للعام الثاني على التوالي، وتضررت هذا العام من انخفاض المبيعات بسبب انتشار فيروس كورونا، في حين تتوقع الشركة خسارة تشغيلية قدرها 140 مليار ين ياباني (5 مليارات ريال) للسنة المالية التي ستنتهي في مارس 2021.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيسان تستغنى عن 20 ألف موظف بسبب كورونا

ميتسوبيشي تغلق مصنع باجيرو

محركات كهربائية بالكامل من BMW لـ الفئة الخامسة وX1

ترشيحاتنا

شاهد| دفاع مودة الأدهم يعلن عن مفاجأة عقب الحكم عليها بالحبس سنتين

الوزراء يجدد تعيين جابر طايع رئيسا للقطاع الديني بالأوقاف حتى بلوغ سن المعاش

خرج محمولا على نقالة.. الإصابة تحرم نجم الزمالك من استكمال مباراة الطلائع

انقطاع المياه عن الساحل الشمالي.. والشركة: إصلاح الكسر أوشك على الانتهاء

VAR يحرم طلائع الجيش من ركلة جزاء.. والحكم يطرد محمد أشرف روقة

بعد ودية الطلائع.. طبيب الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ثلاثي الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللوك الأخير.. 3 قصات شعر اختارها محمد صلاح منذ بداياته الكروية

للرجال والسيدات.. 3 أطعمة تخلصك من الاكتئاب بشكل سريع

لمسات واختراعات.. «الحذاء والموزة» أسرار هوس محبي السيارات.. صور