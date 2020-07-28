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سيارات

ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﻋﻴﻮﺏ ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark .. صور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:49 م
ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ
ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark
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نجحت شركة ميتسوبيشي اليابانية في غزو الأسواق العالمية والسوق المصري أيضا لأنها تشتهر باعتماديتها وقوة تحملها، لذلك يفضل محبو السيارات اقتناءها .. وفي هذا السياق نطرح عليكم آراء خبراء السيارات في مصر حول مميزات و عيوب السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك.


تعمل السيارة ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark بنظام الجر الأمامي وتم تزويدها بمحرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي قوته الحصانية 117 حصانا.


أما عن أبعاد السيارة ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark فتأتي السيارة بالأبعاد التالية: الطول 4570 مم العرض 1760 مم الارتفاع 1490 مم قاعدة العجلات 2635 مم فيما يبلغ وزنها 1245 كجم وسعة خزان الوقود 59 لترا.


وفيما يتعلق بمتوسط استهلاك الوقود للسيارة ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark فيبلغ 6 لترات / 100 كم أما بالنسبة لناقل الحركة الخاص بالسيارة متسوبيشي لانسر EX السيدان، فهو ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات.


وجاءت ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark بالعديد من الكماليات منها باور ستيرينج ونوافذ كهربائية ومكيف هواء وقفل مركزي يمكن التحكم فيه عن بعد وجنوط رياضية ونظام سمعي يحتوي على راديو + مشغل للأقراص المدمجة + مشغل MP3 + مخرج AUX.


ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark بها العديد من عناصر الأمان والسلامة، فقد تم تزويد السيارة ميتسوبيشي لانسر EX السيدان بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS بالإضافة إلى عدد 2 وسادة هوائية.


مميزات السيارة ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark :

1-تتمتع بداخلية واسعة

2-ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺟﻴﺪ

3- ارتفاع السيارة عن الأرض

4- تكييف قوي

5- ثبات عالٍ

6 - فرامل قوية


عيوب السيارة ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark :

1- شنطة أمتعة ليسك كبيرة بما يكفي

2- عفشة صلبة

3-عزل سيئ

4- ﺍﻻﻛﺼدﺍﻣﺎﺕ ﻣﺼﻨﻮعة ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ لا تحتمل الصدمات

ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﻋﻴﻮﺏ ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark .. صور
ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﻋﻴﻮﺏ ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark .. صور
ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﻋﻴﻮﺏ ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark .. صور
ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﻋﻴﻮﺏ ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark .. صور
ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﻋﻴﻮﺏ ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark .. صور
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