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أخبار العالم

جلسة سحب الثقة من الغنوشي.. محاولات لإفشالها.. وتوقعات بعدم اكتمال النصاب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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شريف سيد
يستعد البرلمان التونسي، غدا الخميس، لعقد جلسة هامة بشأن التصويت على سحب الثقة من زعيم حركة النهضة ورئيس المجلس راشد الغنوشي. 


يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه ثلاث كتل نيابية في مجلس النواب التونسي، من محاولة إفشال الجلسة المخصصة للتصويت على عريضة سحب الثقة. 


وقالت الكتل وهي الديمقراطية والإصلاح وتحيا تونس في بيان مشترك إن مجلس النواب مسئول عن تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلي، مستنكرة ما أسمته بالضغوط على عدد من النواب للتأثير على تصويتهم.


فيما أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، أن "حركة النهضة" تمارس ضغوطا على النواب لسحب توقيعاتهم في محاولة لإلغاء جلسة الخميس.


فيما أشارت مصادر داخل المجلس إلى أنه تم تجميع أكثر من 109 أصوات المطلوبة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.


ونقلت إذاعة "موزاييك" عن النائب عن كتلة "تحيا تونس"، وليد جلاد، أنه تم تجميع أكثر من 109 أصوات لضمان سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، خلال الجلسة العامة غدا الخميس. 


كما توقع البعض عدم اكتمال  النصاب القانوني لجلسة البرلمان غدا وذلك بسبب انشغال النواب بالعودة إلى بلداتهم بسبب عيد الأضحى.

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