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حوادث

حبس مالك شركة لحيازته 15 ألف ساعة مغشوشة بالموسكي

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس مالك شركة بدون ترخيص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 14925 ساعة يد مغشوشة ومقلدة  لعلامات تجارية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك شركة بدون ترخيص لتجارة ساعات اليد بدائرة قسم شرطة الموسكى.

وتبين حيازته (14925 ساعة يد مغشوشة ومقلدة  لعلامات تجارية) ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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