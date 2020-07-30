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تعرف على استعدادات الكهرباء لعيد الأضحى المبارك.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن استعدادات الوزارة لموسم عيد الأضحى. 

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الوزارة رفعت حالة الطواري خلال فترة الأعياد للتدخل حال حدوث أي مشاكل في الكهرباء، وبإذن الله لن تحدث أي مشاكل في هذا القطاع. 


 وأكمل أن الوزارة لديها من الكهرباء ما يكفي كافة احتياطات مصر من الطاقة حتى الاحتياجات المتوقعة في المستقبل، لافتَا إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد أي تخفيف للأحمال.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن انقطاع الكهرباء قلت بصورة كبيرة جدًا بسبب تطوير الشبكة. 

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