"داعش شر".. علي جمعة: الدراما أداة تكاد تكون سحرية.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة المفتي الاسبق، إن الفكر نور وبصيرة ويجب ألا يفعل الانسان اى شىء الا ان بعد يتدبر ويتعلم حتى يكون فكر الانسان فكر مستقيم .





وأضاف علي جمعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان الناس يجب عليهم ان يتعلموا كيفية إدراك اوعي وذالك لأن الوعي ادوات كثيرة والدراما اداة تكاد ان تكون سحرية .





علي جمعة ، أن الدراما هي من يبث من خلالها منظومة القيم والوعي والتغيير إلى الأفضل والتنمية الشاملة للإنسان لأنها مثل عصا موسى . وأوضحالدراماوالتغييرإلىالأفضلللإنسانلأنهاعصاموسى





وتابع : ان الدراما تحتاج إلى مؤلف واسع الخيال حتى يخرج ما هو خارج الصندوق .



