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توك شو

"داعش شر".. علي جمعة: الدراما أداة تكاد تكون سحرية.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:01 ص
علي جمعة
علي جمعة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور علي جمعة المفتي الاسبق، إن الفكر نور وبصيرة ويجب ألا يفعل الانسان اى شىء الا ان بعد يتدبر ويتعلم حتى يكون فكر الانسان فكر مستقيم  .

وأضاف علي جمعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان الناس يجب عليهم ان يتعلموا كيفية إدراك اوعي وذالك لأن الوعي ادوات كثيرة والدراما اداة تكاد ان تكون سحرية .

وأوضح علي جمعة ، أن الدراما هي من يبث من خلالها منظومة القيم والوعي والتغيير إلى الأفضل والتنمية الشاملة للإنسان لأنها مثل عصا  موسى  .

وتابع : ان الدراما تحتاج إلى مؤلف واسع الخيال حتى يخرج ما هو خارج الصندوق .

واستكمل : ان داعش شر ولن ينتصروا الخوارج لكنهم يفسدون ويخربون في الأرض  .
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