للتوسعة على الفقير وابتغاء الخير.. على جمعة يشرح طريقة تقسيم الأضحية

من التشبه بالحجاج أيضًا في الأضحية التوسعة على الفقراء والمساكين وإدخال السرور عليهم‏، كما قال -تعالى-‏: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ) [الحج:27]. قال الدكتور على جمعة ، مفتي الجهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه





وأوضح « جمعة » عبر صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك» أنه‏ لذلك كان تقسيم الأضحية كما قال الإمام أحمد‏:‏ نحن نذهب إلى حديث عبد الله‏:‏ يأكل هو الثلث‏، ويطعم من أراد الثلث‏، ويتصدق بالثلث على المساكين.





وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى قول الإمام الشافعي‏:‏ أحب ألا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث‏، وأن يهدي الثلث‏،‏ ويتصدق بالثلث‏، (‏تفسير ابن أبي حاتم‏)‏، ومن هنا قال- تعالى‏-: (لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) [الحج:37].





وبين المفتي السابق أنه في الآية دلالة صريحة على أن الأضحية لا تطلب لذاتها،‏ ولكن للتوسعة على الفقير وابتغاء التقوى ومحبة الخير لكل الناس‏، لافتًا: «‏ ويؤكد ذلك ما روي عن عائشة -رضي الله عنها‏-: «أنهم ذبحوا شاة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏: ‏ما بقي منها؟ قالت‏: ‏ما بقي منها إلا كتفها‏.‏ قال‏: ‏بقي كلها غير كتفها‏»، (‏الترمذي‏).‏





وأضاف أنه من حكم مشروعية الأضحية تحقيق فضيلة التقوى‏،‏ وذلك بالإذعان والطاعة والانقياد لأمر الله -تعالى -حيث قال‏: (لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ المُحْسِنِينَ) [الحج:37],ز





وواصل: تتحقق التقوى كذلك بحسن اتباع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هديه وبيانه لشروط الأضحية التي تدور حول سلامتها من العيوب تقوى للمضحي ونفعا للفقير‏.





واستشهد بقوله - صلى الله عليه وسلم‏:- (‏أربع لا تجوز في الأضاحي‏:‏ العوراء بين عورها‏، والمريضة بين مرضها‏,‏ والعرجاء بين ظلعها‏, ‏أي عرجها‏، والكسير التي لا تنقي‏,‏ أي الهزيلة‏)، (سنن أبي داود‏)‏ ذلك أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا‏،‏ قال -تعالى‏-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) [البقرة:267]، والإنفاق لا يكون إلا من أطيب ما يملكه الإنسان ‏.











