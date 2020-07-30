شوقي السعيد: أنا أفضل من وائل جمعة ومؤمن سليمان مش كوتش ..فيديو

أكد شوقي السعيد، نجم الزمالك والجونة السابق، أن إبراهيم سعيد نجم الكرة السابق يعد أفضل مدافع شاهده طوال مسيرته الكروية، مشيرا إلى أنه شخصيا أفضل من وائل جمعة مدافع الأهلي كثيرا.





وأضاف " السعيد"، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 2"، أن عصام الحضري حارس مرمى أسطورة بسبب عدم وجود دفاع قوي أمامه.





وتابع لاعب الزمالك والجونة السابق، أن هناك فرقا كبيرا بين المدرب والكوتش، موضحا أن المدرب هو من يكون جيدا في المران فقط، ولكن لا يدري كيف يدير المباراة بشكل جيد أو تكتيكي.





وقال إن مؤمن سليمان المدير الفني السابق للزمالك مدرب جيد ولكنه ليس كوتش، حيث إ ن الفريق توج بـ كاس مصر امام الاهلي بسبب روح اللاعبين وليس المدرب.



