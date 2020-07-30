AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوقي السعيد: أنا أفضل من وائل جمعة ومؤمن سليمان مش كوتش ..فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:38 ص
شوقي السعيد
شوقي السعيد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد شوقي السعيد، نجم الزمالك والجونة السابق، أن إبراهيم سعيد نجم الكرة السابق يعد أفضل مدافع شاهده طوال مسيرته الكروية، مشيرا إلى أنه شخصيا أفضل من وائل جمعة مدافع الأهلي كثيرا.

وأضاف "السعيد"، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 2"، أن عصام الحضري حارس مرمى أسطورة بسبب عدم وجود دفاع قوي أمامه.

وتابع لاعب الزمالك والجونة السابق، أن هناك فرقا كبيرا بين المدرب والكوتش، موضحا أن المدرب هو من يكون جيدا في المران فقط، ولكن لا يدري كيف يدير المباراة بشكل جيد أو تكتيكي.

وقال إن مؤمن سليمان المدير الفني السابق للزمالك مدرب جيد ولكنه ليس كوتش، حيث إن الفريق توج بـ كاس مصر امام الاهلي بسبب روح اللاعبين وليس المدرب.

ولفت إلى أن إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة ومدرب الزمالك السابق وجروس وفيريرا من أفضل المدربين الذين دربوا في الدوري المصري، مستطردا أن محمد حلمي مدرب الزمالك السابق ليس مدربا جيدا ولم يقتنع به على الإطلاق، وأن حلمي لم يكن يدري كيف يدير مباراة أمام الأهلي مطلقا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حب متبادل.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

محمد يوسف: وائل جمعة أفضل مدافع فى تاريخ النادي الأهلي.. فيديو

شوبير: قرار من الفيفا بحصول مساعدي جروس على 200 ألف يورو من الزمالك

وائل جمعة أفضل مدافع.. عمرو الصفتي: شيكابالا أفضل لاعب وحسام حسن أحسن مدرب

أخبار الرياضة.. شوبير يرد على مرتضى منصور.. الزمالك يسعى لخطف هدف الأهلي.. مفاجأة بشأن حسام غالي.. رحيل صديق صلاح عن ليفربول

ترشيحاتنا

أكثر دعاء مستجاب يوم عرفة

شرط جزائي شهران.. شوبير: عقد فايلر مع الأهلي يسمح برحيله لأوروبا في الظروف القهرية ..فيديو

دعاء يوم عرفة مكتوب من 5 كلمات يصرف عنك فسقة الإنس والجن

دعاء يوم عرفة للميت من 3 كلمات ينجيه العذاب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في ولاية تكساس نتيجة انفجار مصفاة للغاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور

هنا الزاهد وشقيقتها ووالدتها وزوجها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ الغسالة | شاهد