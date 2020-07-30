أخبار الرياضة.. شوبير يحسم الجدل حول الشرط الجزائي بـ عقد فايلر.. وكهربا يعلن معرفته بـ مقلب رمضان الماضي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي









قرر رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، وضع اسم الطبيب الراحل محمد مشالي، المعروف بـ"طبيب الغلابة"، على مسجد داخل نادي الزمالك.









كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة تخوف الجبلاية من تفشي فيروس كورونا خلال اجازة العيد المقبلة.









كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلى والمنتخب السابق، عن حقيقة عدم وجود شرط جزائي في عقد رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي، وإمكانية رحيله في أي وقت عن الفريق.













أكد أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق أن المغرب بدأ الضغط على "كاف" وحكام إفريقيا قبل مواجهات الأندية المصرية المغربية في دوري الأبطال.









أكد محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي، أن برنامج المقالب الشهير الذي شارك به خلال شهر رمضان الماضي يعد أكبر دليل على امتلاكه قدرات على التمثيل عالية.









أكد صالح جمعة، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، أن رد فعل جماهير الفريق على عودته للتدريب أسعده كثيرا و"أحرجته"، وأنه فوجئ تمامًا بـ تلك الردود.



