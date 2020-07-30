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رياضة

شرط جزائي شهرين.. شوبير: عقد فايلر مع الأهلي يسمح برحيله لأوروبا في الظروف القهرية ..فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:23 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلى والمنتخب السابق، عن حقيقة عدم وجود شرط جزائي في عقد رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي، وإمكانية رحيله في أي وقت عن الفريق. 

وأكد أحمد شوبير في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 1"، أن عقد فايلر به شرط جزائي شهرين، مشددا على أن الأمر لا ينطبق في حالة الظروف القهرية أو الاستثنائية. 

وأضاف أن في حال تفشي فيروس كورونا في مصر وتوقف الدوري مرة أخرى؛ فمن حق "فايلر"، وقتها، الرحيل للتدريب في أوروبا من دون توقيع الشرط الجزائي، ولكن في حال كان رحيله لفريق محلي فسيتم تطبيق الشرط الجزائي.


وتابع أن الأهلي أصر في بداية التعاقد مع فايلر على أن يكون العقد لمدة عام، ولكن فور تألق المدرب مع الفريق كان المسئولون يرغبون في التجديد له لمدة أطول، ولكنه فضل أن يكون التجديد لـ موسم واحد فقط.

وأكد أن فايلر بالفعل جدد عقده مع الأهلي منذ فترة طويلة وأن هناك زيادة طفيفة ماديا في عقده الجديد.
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