شرط جزائي شهرين.. شوبير: عقد فايلر مع الأهلي يسمح برحيله لأوروبا في الظروف القهرية ..فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلى والمنتخب السابق، عن حقيقة عدم وجود شرط جزائي في عقد رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي، وإمكانية رحيله في أي وقت عن الفريق. الأهلى





وأكد أحمد شوبير في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 1"، أن عقد فايلر به شرط جزائي شهرين، مشددا على أن الأمر لا ينطبق في حالة الظروف القهرية أو الاستثنائية.





وأضاف أن في حال تفشي فيروس كورونا في مصر وتوقف الدوري مرة أخرى؛ فمن حق "فايلر"، وقتها، الرحيل للتدريب في أوروبا من دون توقيع الشرط الجزائي، ولكن في حال كان رحيله لفريق محلي فسيتم تطبيق الشرط الجزائي.









وتابع أن الأهلي أصر في بداية التعاقد مع فايلر على أن يكون العقد لمدة عام، ولكن فور تألق المدرب مع الفريق كان المسئولون يرغبون في التجديد له لمدة أطول، ولكنه فضل أن يكون التجديد لـ موسم واحد فقط.



