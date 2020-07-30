صالح جمعة: ردود أفعال الجماهير على قرار عودتي للتمرين أسعدتني وأحرجتني ..فيديو

أكد صالح جمعة، نجم فريق الكرة الأول بالنادي

الأهلي

، أن رد فعل جماهير الفريق على عودته للتدريب أسعده كثيرا و"أحرجته"، وأنه فوجئ تمامًا بـ تلك الردود.