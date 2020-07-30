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رياضة

صالح جمعة: ردود أفعال الجماهير على قرار عودتي للتمرين أسعدتني وأحرجتني ..فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:52 ص
صالح جمعة نجم الاهلي
صالح جمعة نجم الاهلي
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ياسمين تيسير
أكد صالح جمعة، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، أن رد فعل جماهير الفريق على عودته للتدريب أسعده كثيرا و"أحرجته"، وأنه فوجئ تمامًا بـ تلك الردود.

وأضاف صالح جمعة، في تصريحات متلفزة على قناة "الأهلي"، أن رد فعل الجماهير زاد إصراره على الالتزام في الفترة المقبلة من أجل نيل ثقة رينيه فايلر المدير الفني للفريق مرة أخرى والمشاركة أساسيا لإسعاد تلك الجماهير المحبة.


وتابع أن محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق أحد أفضل الصفقات التي انضمت للفريق خلال الفترة الماضية، ويعد إضافة قوية، مشددا على أنه صديقه المقرب، ودائمًا ما يدعمه ويسانده.

وكان كهربا علق على تصريحات صالح جمعة، وأكد أن صالح جمعة ملتزم تماما ويحضر للمران مبكرا، معربا عن أمله في عودته للمشاركة أساسيا مرة أخرى ويساهم في تتويج الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا. 
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