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فن

حسام موسى يكشف أسباب خروج فيلم زنزانة 7 من موسم عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:12 ص
فيلم زنزانة 7
فيلم زنزانة 7
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أحمد إبراهيم
كشف المؤلف حسام موسى عن خروج فيلم "زنزانة 7" من السباق فى عيد الاضحى لعدة اسباب خاصة بعد ان كان مقررا عرض الفيلم حسبما اعلن صناعه فى الأيام القليلة المقبلة. 

وقال حسام موسى لـ "صدى البلد" : ان العمل جاهز للعرض الا ان قرر فريق العمل التأجيل بسبب قرار رئاسة الوزراء باستمرار نسبة اشغال السينما فى حدود 25 % فقط. 

واضاف موسى قائلا : الشركة المنتجة لم تطرح اى دعاية للفيلم فى دور العرض وحتى الافيش الرسمى لم تطرحه وهو الامر الذى اكد تأجيل العمل بسبب نسبة الاشغال. 

وأوضح  المؤلف حسام موسى قائلا :  فى حالة عرض الفيلم فى عيد الاضحى سيتعرض الى خسائر ضخمة وبالتالى يعد ذلك سببا رئيسيا للتأجيل. 

فيلم "زنزانة 7" الذى يقوم ببطولته احمد زاهر ونضال الشافعى ومنة فضالى وتاليف حسام موسى واخراج ابرام نشات 
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