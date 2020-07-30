هند النعسانى: المصريون يفتخرون بإنجازات شركة المقاولون العرب فى مصر وأفريقيا.. فيديو





قالت الإعلامية هند النعسانى، مقدمة برنامج صباح البلد، إن المهندس محسن صلاح ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أعلن انتهاء عمليات الإصلاح بمحور 26 يوليو .





وأكدت هند النعسانى خلال تقديمها حلقة اليوم ببرنامج صباح البلد، والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن ما قامت به شركة المقاولون العرب من انتهاء عمليات الإصلاح بمحور 26 يوليو شيء مشرف للغاية لافتة إلى المصريين فخورين دائما بوجود قيمة المقاولون العرب سواء بإنجازاتها فى الداخل أو فى القارة الأفريقية .





وأضافت هند النعسانى أن شركة المقاولون العرب قامت بالانتهاء من عمليات الإصلاح بمحور 26 يوليو بإجمالى طول 210 م وتم تشغيل الطريق فى الاتجاهين وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق وإدارة المرور بالجيزة .













وأشارت إلى أن شركة المقاولون العرب قامت بعملية الإصلاح جزئيا حتى انتهت من الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان فى شهر مايو الماضى وقد تم إزالة طبقات الأسفلت والتربة أسفلها وإعادة الردم على طبقات وذلك طبقا للمواصفات الفنية .





ولفتت إلى أن شركة المقاولون العرب قامت بتركيب النيو جيرسى واستخدام الجزء المنتهى فى عمل التحويلة المرورية ، والانتهاء من أعمال الأسفلت بالإضافة لعمل بلاطة خرسانية بمسطح 2400 م مرتكزة على 44 خازوق بعمق 32م وقطر متر واحد وتم فتح الطريق تيسيرا على المسافرين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك .





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