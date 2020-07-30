عودة 36 ألف معلم.. تحرك عاجل من البرلمان بشأن العقود المؤقتة للمعلمين

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تناقش مع وزارة التربية والتعليم ملف تجديد التعاقد مع الـ36 ألف معلم الذين تم التعاقد معهم بعقود مُؤقتة وانتهت في 30 مايو 2019.





وأضافت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بعد انتهاء عقود المعلمين في 30 مايو من العام الماضي، صدر بيان من مجلس الوزراء بالاستعانة بهم في المسابقة القادمة، وبعدها أعلنت الوزارة عن مسابقة جديدة لتعيين ١٢٠ ألف معلم من خلال البوابة الإلكترونية، ووضع عدد من شروط التقديم أهمها الحصول على عضوية نقابة، ورسوم تصحيح ومراجعة بيانات المتقدم، والحصول على شهادات مهارية، واجتياز الاختبار النفسي، وأوراق التقديم شهادات المتقدم.









وأوضحت أن هذه الشروط كلفت المتعاقدين كثيرا من الوقت والجهد، بالإضافة إلى الأموال التي أنفقها المتعاقدون، وكان من المفترض تعيين المتقدمين بداية من شهر نوفمبر الماضي على فترات كما تم الإعلان من الوزير، وبعدها تم التأجيل أكثر من مرة ليخرج الوزير في نهاية الأمر، وأعلن أنه لا تتوافر ميزانية للتعاقد، وأن الوزارة لم تعد أحدا بالتعيين.





وأردفت: "والآن يطالب الـ٣٦ ألف متعاقد الذين تم التعاقد معهم العام الماضي بحقهم في العودة إلى العمل، خاصة بعد أن تركوا عملهم السابق، وتفرغوا للعمل كمعلمين في وزارة التربية والتعليم، وبعد أن بذلوا الغالي والنفيس من أجل عودتهم".









ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أنه بعد الانتهاء من إجازة العيد، سوف يتم عقد اجتماع داخل اللجنة لمناقشة تحركات الوزارة الأخيرة في هذا الملف، وهل سيتم عودة المعلمين مرة أخرى أم لا.

