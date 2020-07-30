AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عودة 36 ألف معلم.. تحرك عاجل من البرلمان بشأن العقود المؤقتة للمعلمين

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:02 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تناقش مع وزارة التربية والتعليم ملف تجديد التعاقد مع الـ36 ألف معلم الذين تم التعاقد معهم بعقود مُؤقتة وانتهت في 30 مايو 2019.


وأضافت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بعد انتهاء عقود المعلمين في 30 مايو من العام الماضي، صدر بيان من مجلس الوزراء بالاستعانة بهم في المسابقة القادمة، وبعدها أعلنت الوزارة عن مسابقة جديدة لتعيين ١٢٠ ألف معلم من خلال البوابة الإلكترونية، ووضع عدد من شروط التقديم أهمها الحصول على عضوية نقابة، ورسوم تصحيح ومراجعة بيانات المتقدم، والحصول على شهادات مهارية، واجتياز الاختبار النفسي، وأوراق التقديم شهادات المتقدم.


وأوضحت أن هذه الشروط كلفت المتعاقدين كثيرا من الوقت والجهد، بالإضافة إلى الأموال التي أنفقها المتعاقدون، وكان من المفترض تعيين المتقدمين بداية من شهر نوفمبر الماضي على فترات كما تم الإعلان من الوزير، وبعدها تم التأجيل أكثر من مرة ليخرج الوزير في نهاية الأمر، وأعلن أنه لا تتوافر ميزانية للتعاقد، وأن الوزارة لم تعد أحدا بالتعيين.


وأردفت: "والآن يطالب الـ٣٦ ألف متعاقد الذين تم التعاقد معهم العام الماضي بحقهم في العودة إلى العمل، خاصة بعد أن تركوا عملهم السابق، وتفرغوا للعمل كمعلمين في وزارة التربية والتعليم، وبعد أن بذلوا الغالي والنفيس من أجل عودتهم".


ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أنه بعد الانتهاء من إجازة العيد، سوف يتم عقد اجتماع داخل اللجنة لمناقشة تحركات الوزارة الأخيرة في هذا الملف، وهل سيتم عودة المعلمين مرة أخرى أم لا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم البرلمان: اجتماع مهم يتعلق بامتحانات الثانوية العامة وموازنة التعليم غدا

برلماني: الاستغناء عن 36 ألف معلم إهدار للمال وتناقض في تصريحات الوزارة

طلب إحاطة بشأن الاستغناء عن 36 ألف معلم وعدم التعاقد معهم

طلب إحاطة بشأن الاستغناء عن 36 ألف معلم وعدم التعاقد معهم رغم إثبات كفاءتهم

النائب أحمد الجزار يتقدم ببيان عاجل بشأن تجديد التعاقد مع الـ 36 ألف معلم

تحرك برلماني بشأن عدم تعيين الـ 36 ألف معلم

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. شوبير يحسم الجدل حول الشرط الجزائي بـ عقد فايلر.. وكهربا يعلن معرفته بـ مقلب رمضان الماضي

نتنياهو وجانتس يتفقان على إنشاء مطبخ أمني مصغر للقرارات الحساسة

فى ذكرى رحيل المخرج عاطف سالم.. قصة زواجه وطلاقه من نبيلة عبيد

وزير الإسكان يُصدر 41 قرارًا إداريًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالمدن الجديدة

المندوس .. حكايات وذكريات العمانيون داخل صندوق من القلب والتاريخ

شوقي السعيد: أنا أفضل من وائل جمعة ومؤمن سليمان مش كوتش ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور