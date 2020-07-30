روسيا تسجل 5509 إصابات جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت روسيا، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 5509 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 834499 حالة.





كما سجلت السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية 129 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالمرض، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13802 حالة.





وأضافت الصحة الروسية أن هناك 9322 مصابا بـ"كوفيد-19" قد تماثلوا للشفاء، خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 629655 شخصا.





وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي العدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19"، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85.





وأشارت الغرفة الروسية إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.7% من المرضى الجدد.



