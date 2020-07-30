الإجمالي 78569.. عمان تسجل 590 إصابة جديدة بـ كورونا



أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس عن تسجيل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19 في السلطنة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت صحة عمان أن من بين المصابين 496 حالة لعمانيين، و 94 لغير عمانيين، وبهذا الإعلان يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 78,569 حالات.



وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الجديدة التي شُفيت يبلغ 1181 حالة وإجمالي حالات الشفاء حتى هذا الإعلان يبلغ 61,421 حالة



وأشارت الوزارة في بيانها إلى حدوث 9 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 421 حالة.



كما أوضحت أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 1940، وإجمالي الفحوصات 305,651، والحالات المنومة خلال 24 ساعة الأخيرة 63 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات المنومة حاليا في المستشفيات 511، كما يبلغ عدد الحالات المنومة في العناية المركزة 187 حالة .

