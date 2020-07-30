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أخبار العالم

الإجمالي 78569.. عمان تسجل 590 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:35 ص
عمان تسجل 590 إصابة
عمان تسجل 590 إصابة جديدة بـ كورونا
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سمر صالح

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس عن تسجيل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19 في السلطنة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت صحة عمان أن من بين المصابين 496 حالة لعمانيين، و 94 لغير عمانيين، وبهذا الإعلان يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 78,569 حالات.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الجديدة التي شُفيت يبلغ 1181 حالة وإجمالي حالات الشفاء حتى هذا الإعلان يبلغ  61,421 حالة

وأشارت الوزارة في بيانها إلى حدوث 9 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 421 حالة.

كما أوضحت أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 1940، وإجمالي الفحوصات 305,651، والحالات المنومة خلال 24 ساعة الأخيرة 63 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات المنومة حاليا في المستشفيات 511، كما يبلغ عدد الحالات المنومة في العناية المركزة 187 حالة .
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