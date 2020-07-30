لماذا لا يستحب صيام يوم عرفة لحجاج بيت الله الحرام؟ الداعية شريف شحاتة يجيب.. فيديو

قال الداعية الإسلامى شريف شحاتة، إن يوم عرفة له خصوصية عالية جدًا جدًا، لافتًا إلى أنه لا يستحب للحجاج الصيام فى هذا اليوم لأنهم يؤدون مناسك مختلفة ويومهم يكون شاقا جدًا يبدأ منذ مساء اليوم الذى يسبقه، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وخفف عنهم.









وأضاف الداعية الإسلامى، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز، أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فضل للعتق من النار والصيام والدعاء، مشيرًا إلى أن خير الدعاء يوم عرفة وهو أكثر يوم يعتق فيه الله الرقاب من النار هو يوم عرفة.









وأوضح أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة والسنة الحالية، منوهًا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا معينا للدعاء فيه فى يوم عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة".









وأشار إلى أن الصيام مع الدعاء مستحب جدًا، وتابع: "محدش يبخل على نفسه بالدعاء يوم عرفة"، منوهًا إلى أنه يجب الدعاء للنفس والغير ولا يوجد دعاء معين، ولكن يجب الحديث مع الله ومناجاته مع الدعاء لتعلية الروح.



