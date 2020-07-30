من داخل البرلمان التونسي.. استمرار عملية التصويت السري لسحب الثقة من الغنوشي.. بث مباشر

انطلقت الجلسة العامة للبرلمان التونسي، اليوم الخميس، للتصويت على سحب الثقة من زعيم حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.





ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، فإن عملية الاقتراع السري على سحب الثقة من الغنوشي تم استئنافها بعدما تم تعليق الجلسة لـ 10 دقائق بسبب خلافات بشأن آلية التصويت ومدته.





وكان نواب تونسيون قد حذروا رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.





وطالب النواب بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط.





واشارت النائبة التونسية عن الحزب الدستوري الحر، هاجر النيفر شقرون إلى إن حركة النهضة تقدم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.





وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر، عبير موسي، اليوم الخميس، إنه إذا تم اعتماد تعهدات والتزامات النواب فإن جلسة اليوم الخميس، ستنتهي بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.





وأشارت موسى إلى أن التصويت السري سيحرر نواب الشعب ويخلصهم من الاحراج باعتبار وجود نواب مقتنعين بضرورة إزاحة الغنوشي عن رئاسة البرلمان لكن محرجين من الإعلان عن ذلك .



