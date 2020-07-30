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منوعات

موسم عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الجمال في سوق برقاش

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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احمد قطب- إبراهيم قنديل
يعتبر سوق برقاش أشهر وأقدم سوق للجمال فى مصر، وهو قبلة تجارة الجمال في مصر ويقع فى منطقة برقاش شمالي محافظة الجيزة.

 وسوق برقاش تساق إليه الإبل التي يتم استيرادها من السودان والصومال وكنيا والمغرب واثوبيا وتعرض للبيع، فى الوقت ذاته ويتوجه المشترون من جميع محافظات الجمهورية إلى السوق لشراء الإبل والتي بيتم بيعها .

ورصدت عدسة صدي البلد اسعار واوزان الجمال  هذا العام قبل عيد الأضحي بالإضافة إلي أهم الشروط التي يجيب ان تكون في جمال الأضاحي. 

في البداية قال كابتن ناصر تاجر جمال بسوق برقاش انواع الجمال هي السوداني والمغربي والكيني والاثيوبي وأفضلها المغربي ثم السوداني قم الكيني ثم الصومالي.

وأضاف ناصر ان الاقبال علي شراء الجمال زاد في السنوات الأخيرة بسبب واعي المواطنين ومعرفتهم ان لحم الجمال به نسبة الكولسترول صغيرة جدا مقارنة بباقي انواع اللحوم بالاضافة الي ان الجمال لا تمرض لأنها ان مرضت تموت بسبب عدم وجود مرارة للجمال لذلك أصبح لحم الجمال من افضل اللحوم الموجودة.
 
وأشار محمد عادل احد تجار الجمال بسوق برقاش ان متوسط سعر الجمل هذا العام يتراوح بين ١٢٠٠٠ جنيه ليصل الي ٣٧٠٠٠ جنيه موضحا أن جمل الأضحية يجب أن يكون كاسر جوز ويكون سليما.
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