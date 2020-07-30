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اقتصاد

الدولة تستهدف إنشاء 220 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال 20/2021

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:50 م
آية الجارحي
تستهدف الدولة إنشاء وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي خلال عام 20/2021 تبلغ حوالي 220 ألف وحدة سكنية، وذلك بهدف إتاحة وحدات سكنية تناسب مستويات الدخل وتوفير حياة ملائمة للمواطنين، جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


ولفت التقرير إلى أن عدد المحافظات المستفيدة من هذا المشروع 26 محافظة.


وحول مشروع تنمية محور قناة السويس، أوضح التقرير أن الدولة تستهدف الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجستي عالمي في محور القناة، وبحيث يؤهل المنطقة لأن تكون مركزًا عالميًا متميزًا في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، وأن تشارك المنطقة بفعالية في تشكيل معالم التجارة الخارجية العالمية، وتستهدف تطوير الأراضي الواقعة في منطقة القناة، مشيرًا إلى أنه مستهدف خلال عام 20/21 أن يصل قيمة ناتج قناة السويس بالأسعار الجارية إلى 18,8 مليار جنيه.


ولفت التقرير إلى أن مشروع شبكة الطرق القومية يهدف إلى إنشاء طرق جديدة وتطوير طرق قائمة للحد من الحوادث وتقليل الاختناقات المرورية وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا استفادة 25 محافظة من المشروع، وأن طول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 20/21 حوالي 1400 كم.
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