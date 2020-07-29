أكتوبر المقبل.. تدشين المرحلة الأولى لمراكب الصيد بشركات هيئة قناة السويس

تسابق هيئة قناة السويس الزمن من أجل الانتهاء من المرحلة الاولي لتنفيذ المشروع القومي لانشاء مراكب الصيد، والمحدد لها شهر أكتوبر المقبل موعدًا لتدشينها.





وكشف المهندس جابر محمد الغطاس رئيس مجلس ادارة شركة القناة للإنشاءات البحرية والتابعة لهيئة قناة السويس لـ«صدي البلد»، فكرة مشروع انشاء مراكب الصيد قائلًا : بدات الفكرة مع توجيهات الدولة لتدعيم أسطول الصيد البحري لصالح الشركة الوطنية للثروة السمكية، بإجمالي 34 مركب موضحًا ان حصة شركة القناة للإنشاءات البحرية من تنفيذ إجمالي المراكب تقدر بـ 12 مركب صيد لدعم اسطول الصيد المصري.





وعن تكلفة المشروع، يقول الغطاس، يتكلف إنشاء 12 مركب صيد للأغراض البحرية حوالى 250 مليون جنيه لافتًا الي انه جاري استكمال أعمال البناء والتركيبات، ووصلت نسبة تنفيذ المرحلة الاولي للمشروع حوالى 75%، ومستهدف تدشينها أكتوبر المقبل.





وتابع رئيس شركة الانشاءات البحرية: " تعمل الشركة بنحو 20 إلى 25% فقط من قوة العمل فيها مع زيادة ساعات العمل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، لكن العمل لم يتأثر بفضل سواعد رجال الشركة".





واضاف حققت الشركة نسبة إنجاز تتخطي 50% في بناء 2 قاطرة ألومنيوم، لصالح شركة القناة للرباط وأنوار السفن ومن المستهدف إنهاء الأعمال فيهما وتسليمهما في موعد اقصاه أكتوبر المقبل.





كما حققت الشركة، نسبة إنجاز تصل إلى 50% في 2 بحار لصالح إدارة التحركات، ومستهدف تسليمهما في الربع الأول من العام المقبل بعد وصول المعدات.





ووضعت الشركة، منتصف شهر يوليو، قرينة ٢ لنش لصالح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، برقم أعمال 30 مليون جنيه، وسيتم تسليمهما بعد وصول المعدات بنحو شهرين.





واستطاعت الشركة تصنيع 35 عوامة، لصالح إدارة الكراكات خلال 50 يوما فقط وهو إنجاز غير مسبوق بتكلفة تقديرية ٣٢ مليون جنيه.





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