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أخبار العالم

أول تعليق من عبير موسى بعد سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
علقت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر في تونس عبير موسي، على نتيجة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي جلسة البرلمان، مؤكدة: "مازال الغنوشي مرفوض من قبلنا".

هذا، وقد أعلن النائب التونسي طارق الفتيتي رئيس جلسة التصويت، منذ قليل، نتيجة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مشيرا إلي أن أغلبية الأصوات جاءت لصالح سحب الثقة من الأخير.

وأضاف الفتيتي أن عدد الأوراق المصرح بها 133، وعدد المصوتين لصالح سحب الثقة 97، وعدد الرافضين 16، وبذلك تسقط لائحة سحب الثقة من الغنوشي لأن النصاب المطلوب كان 109 أصوات.

وانطلقت جلسة البرلمان التونسي، اليوم الخميس، للتصويت على سحب الثقة من زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

وطالب النواب بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط.
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