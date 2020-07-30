سحب الثقة من الغنوشي.. نائبة تونسية تشكك في نزاهة عملية التصويت

أجرى البرلمان التونسي اليوم، اليوم الخميس، جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من زعيم حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.





ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها، شككت نائبة تونسية في نزاهة عملية التصويت لسحب الثقة من الغنوشي وتقول إن الأوراق التي وضعت في الصندوق أقل من الأوراق التي وزعت.





ومازالت المناقشات مستمرة بعد التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي.





وفي وقت سابق، كشفت النائبة التونسية عن الحزب الدستوري الحر، هاجر النيفر شقرون، عن توقعاتها بشأن جلسة البرلمان لسحب الثفة من الغنوشي، مشيرة إلى أن الجلسة ستنتهي بإزاحة الغنوشي عن رئاسة البرلمان.





وقالت النائبة التونسية إن حركة النهضة تقدم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.



