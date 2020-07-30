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أخبار العالم

بدء عملية فرز الأصوات خلال جلسة سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان التونسي

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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أحمد محرم
بدأت، منذ قليل، عملية فرز أصوات نواب مجلس النواب التونسي الذين أدلوا بأصواتهم خلال الجلسة المخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.


أعلنت رئيسة كتلة  الحزب الدستورى الحر في تونس، عبير موسى، أن جلسة البرلمان اليوم الخميس، ستنتهي بسحب الثقة من الغنوشي إذا تم اعتماد تعهدات والتزامات النواب.


وانطلقت جلسة البرلمان التونسي، اليوم الخميس، للتصويت على سحب الثقة من زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.


ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسي، أشارت "موسى" إلى أن التصويت السري سيحرر نواب الشعب ويخلصهم من الاحراج باعتبار وجود نواب مقتنعين بضرورة إزاحة الغنوشي عن رئاسة البرلمان لكن محرجين من الإعلان عن ذلك.


وأضافت في تصريح إعلامي أمام مقر البرلمان أن حزبها يسعى لإبعاد الغنوشي من البرلمان نظرا لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي ولن يكون حجر عثرة أمام من تختاره القوى المدنية لخلافة الغنوشي.
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