محافظة القاهرة تحذر: "اللي يبني مخالف هيعرض نفسه للنيابة العسكرية".. فيديو

قال المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى على مدار أيام العديد على مدار الـ24 ساعة، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة وتخصيص الرقم الساخن 15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى المبارك وإعلان حالة الطوارئ في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة.





وأضاف المتحدث باسم محافظة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حملات مشددة على تنفيذ الاجراءات الاحترازية، ولبس الكمامة فى الاماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا أنه سيتم التصدى للبناء المخالف من خلال متابعة جادة لأعمال البناء ، منوهًا أن اى أحد يستغل اجازة العيد وسيبنى مخالف سيعرض نفسه للنيابة العسكرية.





وتابع أن مديرية الطب البيطرى بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقي البلاغات على مدار اليوم وتخصيص أرقام تليفونات ( 23646120 _ 23649474 ) لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات..





وأوضح أن تم وضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في هذه المناسبة مع التأكيد على توفير وحدات طوارئ بكافة جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة اليها وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل على مدار 24 ساعة والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير.