نشوى مصطفى تروج لبرنامج بنت البلد.. شاهد

روجت نشوى مصطفى لبرنامجها الجديد الذي يحمل اسم "بنت البلد" المقرر عرضه على قناة المحور قريبا، ونشرت صورة لها عبر حسابها على انستجرام وكتبت "دعواتكم اللهم توفيقك يارب".









كانت نشوى مصطفى نشرت تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تكشف فيه عن رؤيتها أثناء نومها للفنان الراحل ممدوح وافى.









وقالت نشوى، في منشورها: "حاجة غريبة حصلت من فترة حلمت بممدوح وافى الله يرحمه كنت اشتغلت معاه زمان مسرحية ولاد الشوارع وكان صاحب فضل عليا وأخ عظيم دلوقتى بافتح بروفايلى لقيت صورة لبنته قدامى".









وأضافت نشوى قائلة : "بنته ممثلة هاوية شاطرة أوى وموهوبة حقيقى استغربت وحسيت إن روحه طالبة نقرأ له الفاتحة.. ادعوا لممدوح بالرحمة روحه طالباها، الله يرحمك يا ممدوح أنت وكل الغاليين".









يذكر ان نشوى مصطفى قالت إن كل انسان اعطاه الله من رزقه 24 قيراطا، مختلفة التوزيع توزيعها بين الصحة والمال والجمال والأبناء وغيرها، مضيفة: لو آمنا بأن الأرزاق موزعة بالتساوي فلن يكون هناك حقد او نفسنة بين اي أحد.



