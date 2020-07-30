AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشوى مصطفى تروج لبرنامج بنت البلد.. شاهد

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:40 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
روجت نشوى مصطفى لبرنامجها الجديد الذي يحمل اسم "بنت البلد" المقرر عرضه على قناة المحور قريبا، ونشرت صورة لها عبر حسابها على انستجرام وكتبت "دعواتكم اللهم توفيقك يارب".


كانت نشوى مصطفى نشرت تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تكشف فيه عن رؤيتها أثناء نومها للفنان الراحل ممدوح وافى.


وقالت نشوى، في منشورها: "حاجة غريبة حصلت من فترة حلمت بممدوح وافى الله يرحمه كنت اشتغلت معاه زمان مسرحية ولاد الشوارع وكان صاحب فضل عليا وأخ عظيم دلوقتى بافتح بروفايلى لقيت صورة لبنته قدامى". 


وأضافت نشوى قائلة : "بنته ممثلة هاوية شاطرة أوى وموهوبة حقيقى استغربت وحسيت إن روحه طالبة نقرأ له الفاتحة.. ادعوا لممدوح بالرحمة روحه طالباها، الله يرحمك يا ممدوح أنت وكل الغاليين".


يذكر ان نشوى مصطفى قالت إن كل انسان اعطاه الله من رزقه 24 قيراطا، مختلفة التوزيع توزيعها بين الصحة والمال والجمال والأبناء وغيرها، مضيفة: لو آمنا بأن الأرزاق موزعة بالتساوي فلن يكون هناك حقد او نفسنة بين اي أحد.

نشوى مصطفى تروج لبرنامج بنت البلد.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمينة مغربي تكشف كواليس مشاركتها في ونحب تاني ليه وليالينا 80

د. أمل مصطفي تكتب: خلاص اكتفينا

نشوى مصطفى: الصداقة مفيهاش نفسنة وكلنا واخدين الـ 24 قيراط بتوعنا

حاجة غريبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل حلمها بـ ممدوح وافي

شاهد كواليس كليب محمد سرور "خليها على الله"

ترشيحاتنا

بـ جمبسوت تايجر شورت.. جوهرة تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

صيغة تكبيرات العيد .. وقتها وآراء الفقهاء فيها

متاكلوش منها كتير .. 6 أضرار عند تناول الفتة

قائمة أسعار أوبل opel من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

الشاي والقهوة الخضراء.. أيهما أفضل للتخسيس

الجو حر وصعب.. 5 فضائل عظيمة لمن صام يوم عرفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية .. انجي وجدان تعيّد على جمهورها في عيد الأضحى

متاكلوش منها كتير .. 6 أضرار عند تناول الفتة

الشاي والقهوة الخضراء.. أيهما أفضل للتخسيس