شاهد.. لحظة إطلاق مركبة فضاء أمريكية إلى المريخ

اذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات ل انطلاق المسبار الحامل لروفر Mars 2020 Perservance التابع لوكالة "ناسا" بنجاح من قاعدة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.





وسوف تستغرق الرحلة الفضائية إلى المريخ سبعة أشهر، ومن المتوقع أن يصل الروفر إلى هناك 18 فبراير المقبل، حيث سيهبط على الكوكب الأحمر، لكي يبدأ برنامجه الذي سوف يستمر حتى عام 2023 على أقل تقدير.





وستنفق "ناسا" خلال هذه الفترة ملايين الدولارات لصيانة الروفر، ومعالجة المعلومات الواردة منه. وسيقوم الروفر بالبحث عن آثار للكائنات المجهرية في قعر بحيرة قديمة، وجمع عينات للصخور الجبلية.





ويتوقع أن تنقل هذه العينات إلى الأرض بعد 11 عاما، حيث سترسل "ناسا" والوكالة الفضائية الأوروبية مسبارا آخر.