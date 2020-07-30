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برلمان

دينية البرلمان تطالب بسرعة عودة صلاة الجمعة في المساجد

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:49 م
فتح المساجد
فتح المساجد
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معتز الخصوصى
طالب النائب شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان وزير الأوقاف بضرورة التعجيل بعودة صلاة الجمعة فى المساجد، مثل ما قامت الدول العربية بإعادة فتح جميع المساجد.

وأشار الجندى لـ"صدى البلد" إلى أن المواطن المصرى أكثر دراية بأهمية الصلاة فى المساجد، وسيراعى كل الإحتياطات اللازمة لأداء صلاة الجمعة فى المسجد ، قائلا :" ولا نلقى بأيدينا فى التهلكة".

وتابع: المصريون سيحافظوا على المسافات الإجتماعية المطلوبة، مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية مثل إرتداء الكمامات ، وبالتالى فلا ضير من فتح المساجد فى صلاة الجمعة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا كلفت وزارة الأوقاف بإعداد تصور لكيفية عودة صلاة الجمعة مرة أخرى فى مساجد الجمهورية.
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