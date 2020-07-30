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برلمان

صحة البرلمان تطالب بتطبيق ضوابط الصلوات الخمس على الجمعة

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:59 م
فتح المساجد
فتح المساجد
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معتز الخصوصى
طالب النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بعودة صلاة الجمعة فى المساجد بنفس ضوابط الصلاة فى الصلوات الخمس فى المساجد.


وأضاف المشد لـ"صدى البلد" أن هذه الضوابط تتمثل فى مراعاة التباعد الاجتماعى بين المصلين وارتداء الكمامات، على أن يقوم كل مصل بأخذ سجادة الصلاة الخاصة به معه إلى المسجد.


واقترح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن تكون مدة خطبة صلاة الجمعة قصيرة بحيث تصبح ربع ساعة فقط، منعا للتزاحم بين المصلين بسبب طول مدة الخطبة.


كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا كلفت وزارة الأوقاف بإعداد تصور لكيفية عودة صلاة الجمعة مرة أخرى فى مساجد الجمهورية.
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