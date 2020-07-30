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أخبار العالم

الأكبر على الإطلاق منذ 1970.. تراجع الاقتصاد الألماني بسبب كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت بيانات الاقتصاد الألماني الأولية، اليوم، عن وقوع انكماش كبير في الربع الثاني من العام الجاري 2020 بنسبة 10.1%. 


وقالت وكالة رويترز للأنباء إن هذا التراجع هو الأكبر  على الإطلاق في تاريخ الاقتصاد الألماني، حيث انهارت الشركات والاستثمارات بفعل جائحة كورونا. 


وأضاف مكتب الإحصاءات: "هذا الانخفاض الأكثر حدة منذ بدء حساب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لألمانيا في 1970".


ومن ناحية أخرى، سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا تاريخيا بمعدل سنوي بلغ نسبته 33 ٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، ابريل-يونيو، وهو ما وُصف بأنه الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" التي تسببت في إغلاق العديد من الشركات، وتشريد الملايين من العاملين، حيث ارتفعت نسبة البطالة في البلاد إلى 14.7%.
 

ومن جانبها أشارت وزارة التجارة الأمريكية، إلى تسجيل انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي، هو الأكبر في السجلات الأمريكية منذ عام 1947. 


وكان الاقتصاد الأمريكية سجل انخفاضا كبيرا خلال الربع الاول من العام الجاري2020، يناير- مارس، بنسبة 5% عقب دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي بسبب أزمة كورونا، وذلك في ضربة قوية للإقتصاد الأمريكي الذي حقق أعلى توسعا اقتصاديا خلال 11 عاما على يد الرئيس دونالد ترامب، والأطول على الإطلاق. 

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