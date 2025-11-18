الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

وصل سعر الدولار في بنك مصر لنحو 47.030 جنيه للشراء، و47.130 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): سجل سعر الشراء 47.010 جنيه، وسعر البيع 47.058 جنيه.

اتش اس بي سي HSBC: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

كريدي أجريكول: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

بنك قناة السويس: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

بنك البركة: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

QNB الأهلي: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

وحقق سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 47.000 جنيهًا للشراء، و47.100 جنيه للبيع.

ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.