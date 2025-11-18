قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
سخرية وانتقاد.. ناقد رياضي يكشف سر غضب حسام حسن بعد مباراة كاب فيردي
حكم أرباح البنوك وهل تدخل في دائرة الربا؟.. دار الإفتاء تجيب
14 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف خارطة طريق منتخب مصر
النجم الغاني يلفت الأنظار.. هل يكون سيمينيو بديل صلاح في ليفربول؟
رئيس الوزراء العراقي: لن نكون ساحة لنفوذ أي دولة أو تدخل خارجي
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. تعرف علي ضوابط الإعادة في انتخابات النواب
الأردن يدين تصريحات بن غفير التحريضية ويحمل إسرائيل مسئولية تفجير الأوضاع في الضفة الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر  2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

وصل سعر الدولار في بنك مصر لنحو 47.030 جنيه للشراء، و47.130 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): سجل سعر الشراء 47.010 جنيه، وسعر البيع 47.058 جنيه.

اتش اس بي سي HSBC: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

كريدي أجريكول: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

بنك قناة السويس: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

بنك البركة: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

QNB الأهلي: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيه.

وحقق سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 47.000 جنيهًا للشراء، و47.100 جنيه للبيع.

ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.

