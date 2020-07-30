غضب واستنكار على السوشيال ميديا بعد تداول فيديو طواف حول مجسم لـ الكعبة بالقاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادما لمجموعة من المواطنين ينصبون مجسما على هيئة الكعبة بإحدى المناطق الشعبية بالقاهرة احتفالا بعيد الأضحى.

ويبين الفيديو المتداول اليوم، مجموعة من أهالي ينصبون مجسما في شكل الكعبة ويرددون الشعائر الدينية ويطوفون حول المجسم، كنوع من أنواع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

واستنكر رواد التواصل الاجتماعي تصرف المواطنين، بالرغم من حسن نيتهم بإقامة الشعائر الدينية والاحتفال بالعيد على طريقتهم الخاصة، إلا أن البعض يرى أن هذا لا يجوز دينيا.

وبحسب رواد التواصل تم تصوير مقطع الفيديو، بمنطقة المعصرة بالقاهرة، وسط حشود من المحتفلين بالعيد من أطفال ونساء وشباب.





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