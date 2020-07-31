بدءا من 4 أغسطس.. شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم

يفتح باب التحويل لطلاب المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم، والعكس، للعام الدراسي الجديد 2020/2021 ابتداء من 4 أغسطس 2020، حتى 3 سبتمبر 2020.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن السماح للطلاب الناجحين في الصف الثاني الإعدادي والمنتقلين إلى الإعدادية الأزهرية بالتحويل إلى التربية والتعليم، مع عدم قبول تحويل الناجحين في الإعدادية الأزهرية أو مراحل النقل والشهادة الثانوية.

واشترط القطاع على الراغبين في التحويل أن يتقدم ولي الأمر ببيان إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة به التدرج الدراسي للطالب، ومعتمد من الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالمناطق التابعة لها، ومراجعة المستندات والملف ولن تقبل تحويلات الطلاب الحاصلين على مسابقة حفظ القرآن الكريم.

وتتضمن الشروط عدم قبول تحويلات طلاب الصف الثالث الإعدادي من المعاهد الأزهرية، كما لا يتم قبول تحويلات طلاب المرحلة الثانوية والطلاب الراسبين عام دراسي واحد في سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية الأزهرية، حيث يحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسي المناظر، ما عدا الصفين الأول والثاني الابتدائي فيحولون إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسي الثاني.





كما تقرر قبول تحويل الطلاب الراسبين عام دراسي واحد في الصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري، إلى مدارس التعليم العام بالصف الدراسي المناظر، ولا تقبل تحويلات الطلاب الراسبين عامين متتاليين في الصف السادس الابتدائي الأزهري، وكذلك الطلاب الراسبين عامين متتاليين في الصفين الأول والثاني بالمعاهد الإعدادية الأزهرية.





ويشترط قبول الطلاب المحولين من المعاهد الأزهرية لغات إلى مدارس اللغات بالتعليم العام (تجريبي – خاص لغات)، نجاحهم في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.





كما يشترط فى التحويل، سماح الكثافة في الجهتين وأن يكون الطالب مستوفيا لشرط السن المقبول عند التحاقه بالصف الأول الابتدائي في الجهة المحول إليها.