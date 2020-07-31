نضال الشافعى يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

هنأ الفنان نضال الشافعى"، جمهوره بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

ونشر نضال الشافعى، صورة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق على الصورة قائلًا "عيد اضحى سعيد عليكم وعلينا ان شاء الله .. واللهم وفقكم الي كل ما يحبه ويرضاه .. ويجعلكم في الدنيا من السعداء الذين يبتغون مرضاه".

وينتظر نصال عرض فيلمه الجديد "زنزانة 7" قريبا بدور العرض السينمائى، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، إضافةً إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.