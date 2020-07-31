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أخبار العالم

صورة نادرة للملك عبد العزيز وولي العهد بملابس الإحرام تشعل تويتر..شاهد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد نشر رواده في السعودية صورة نادرة للملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثالثة، ونجله الملك سعود، العاهل السعودي الثاني، وذلك بملابس الإحرام خلال أداء فريضة الحج.

وحازت الصورة على إعجاب العديد من رواد السوشيال ميديا الذين أعربوا عن حبهم للملك المؤسس ونجله سعود. 

وسيبدأ فجر اليوم،  أول أيام عيد الأضحى، رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.

وشهدت حركة ضيوف الرحمن وانسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل،  أن عدد القوى العاملة في الحج "الاستثنائي" هذا العام يصل إلى 60 ألف شخص من كافة القطاعات، رغم العدد المحدود للحجاج.
صورة نادرة للملك عبد العزيز وولي العهد بملابس الإحرام تشعل تويتر..شاهد
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