أحمد ياسر ريان يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه وسر إعارته للجونة..فيديو

كشف أحمد ياسر ريان نجم فريق الاهلي المعار لـ الجونة حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه خلال الفترة الحالية.





وأكد احمد ياسر ريان في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الزمالك لم يدخل في اي مفاوضات معه للانضمام للفريق مشددا ان ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة .





وأضاف أن نادر شوقي وكيل اعماله هو من طالبه بالرحيل على سبيل الاعاره لـ الجونه حتي يضمن فرصه المشاركة اساسيا مشددا انه سعيد ان تالق في الجونة و اظهر قدراته للجميع.





وأكمل أن مثله الأعلى محليا هو عماد متعب نجم الأهلي وعالميا لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني.





وتابع أن رغبته في المشاركة مع المنتخب الاوليمبي في اولمبياد طوكيو هي من حسمت قرار رحيله لـ الجونة .





وأضاف ان والده كان معارض بشدة على قرار رحيله لـ الجونة ولكنه ترك القرار النهائي له.











