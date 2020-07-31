شوبير يعلق على قرار الفيفا بـ تمديد مدة عمل اللجنة الخماسية

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أنه اول من انفرد بـ قرار تمديد مدة عمل اللجنه الخماسية برئاسة عمرو الجنايني
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أظن سبقنا كل الناس لما قلنا تمديد اللجنة الخماسية هنا لا ننشر إلا الأخبار الصحيحة".
كشف المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا النهائي بشأن مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.
قال المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "اليوم ٣١ يوليو و هو نهاية المدة الممنوحة من الفيفا للجنة المشكلة في الاتحاد المصري ( normalisation committee) و نظرا لعدم استكمال الأعمال المحددة و هو ما قد يكون بسبب جائحة كوڤيد-١٩ فقد اتخذ مكتب الفيفا قرارا بمد المهلة الممنوحة للجنة اربعة أشهر لتنتهي يوم ٣٠ نوڤمبر".
تابع مجاهد: وحددت الأعمال الموكلة للجنة بثلاثة أمور وهي:
أولا: تسيير الشئون اليومية للاتحاد.
ثانيا: مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد (وغيرها من المستندات إذا لزم الأمر) والتأكد من توافقها مع لائحة وقواعد الفيفا واعتمادها من الجمعية العمومية.
ثالثا: كخطوة أخيرة تقوم بدور اللجنة الانتخابية من أجل تنظيم انتخابات طبقا للائحة الجديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد.