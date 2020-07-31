شوبير يعلق على قرار الفيفا بـ تمديد مدة عمل اللجنة الخماسية

كشف المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا النهائي بشأن مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.

قال المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "اليوم ٣١ يوليو و هو نهاية المدة الممنوحة من الفيفا للجنة المشكلة في الاتحاد المصري ( normalisation committee) و نظرا لعدم استكمال الأعمال المحددة و هو ما قد يكون بسبب جائحة كوڤيد-١٩ فقد اتخذ مكتب الفيفا قرارا بمد المهلة الممنوحة للجنة اربعة أشهر لتنتهي يوم ٣٠ نوڤمبر".





تابع مجاهد: وحددت الأعمال الموكلة للجنة بثلاثة أمور وهي: